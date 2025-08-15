Intervenuto sulle frequenze di Sky Sport, l'esterno offensivo della Roma, Stefan El Shaarawy ha parlato così delle prospettive di alta classifica del prossimo campionato di Serie A. Quali sono le favorite? El Shaarawy risponde così alla domanda: “Il campionato ha sempre dimostrato che ci possono essere molte sorprese. Sicuramente Napoli e Inter sono le squadre più strutturate e organizzate, ma lo scorso anno ci sono state altre formazioni che hanno stupito. Ora tutte cercano di rafforzarsi in modo più solido e concreto per essere competitive. Noi pensiamo a fare bene e a migliorarci rispetto a quanto fatto la scorsa stagione. L’importante, credo, sia partire forte e non trovarsi costretti a rincorrere, come invece è successo lo scorso anno”.