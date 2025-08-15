Il Milan ha accolto un nuovo terzino proveniente dallo Young Boys: i rossoneri hanno accolto Athekame, che nella scorsa stagione ha giocato contro l'Inter in Champions League. La nota del club: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Zachary Christopher Athekame dallo BSC Young Boys. Il difensore svizzero ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030".

