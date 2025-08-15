Carlos Queiroz, ex ct della nazionale iraniana, potrebbe diventare un prezioso alleato dell'Inter nella trattativa per la cessione di Mehdi Taremi al Fulham. Stando a quanto rivelato su X dal giornalista iraniano, Hatam Shiralizadeh, infatti, Queiroz avrebbe consigliato a Marco Silva, manager dei londinesi, di non lasciarsi scappare l'opportunità di ingaggiare l'attaccante illustrando le sue caratteristiche tecniche al collega. 

Autore: Mattia Zangari
