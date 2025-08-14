Nelle ultime ore si è fatta strada la pista che porta a Manu Koné per l’Inter, visto il protrarsi della trattativa per Ademola Lookman con l’Atalanta. Come riportato da Fabrice Hawkins, giornalista di RMC Sport, la pista è realistica ma molto dipenderà dalle cifre: l’Inter vuole chiudere l’affare sotto i 50 milioni di euro. Secondo la testata, le negoziazioni sarebbero già in fase avanzata.