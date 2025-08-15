Cristian Chivu porterà con sé quasi l'intera comitiva a Bari per l'impegno amichevole di domani contro l'Olympiacos. Non ci saranno soltanto Palacios, che cerca squadra, e l'infortunato Frattesi, l'unico che ad oggi non si allena col gruppo.

Ci saranno invece Bisseck e Zielinski, di rientro dai rispettivi guai fisici. Rispetto a Monza ci saranno di nuovo Calhanoglu e Dumfries.