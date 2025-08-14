L'Inter vuole avere una risposta rapida dalla Roma rispetto all'offerta per Manu Koné, diventato a sorpresa un obiettivo di mercato dei nerazzurri dopo il cambio di strategia deciso dalla dirigenza, alla luce dell'impasse con l'Atalanta per Ademola Lookman. Secondo Fabrizio Romano, il club milanese non vuole perdere ulteriore tempo e aspetta un segnale veloce dalla controparte, che in queste ore sta valutando internamente, con i Friedkin in testa, la proposta da 40 milioni di euro arrivata da Viale della Liberazione contestualmente al primo contatto diretto.

Si attendono sviluppi in tempi brevi, considerando che i giallorossi dovranno valutare i risvolti sia economici che tecnici dell'eventuale uscita del francese, che per Gian Piero Gasperini è un giocatore chiave. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 14 agosto 2025 alle 22:10
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
