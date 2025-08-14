Gli agenti di Ademola Lookman sono attesi in Italia, ma hanno rinviato di qualche ora il loro arrivo nel Paese, come riporta oggi Tuttosport. Sono comunque in arrivo e all'Inter ribadiranno la volontà di Lookman di trasferirsi a Milano.

La convinzione dei procuratori è che l'Atalanta possa accettare anche meno di 55 milioni di euro, fermandosi a 50 più bonus. Ma l'Inter difficilmente andrà oltre 50. Il rilancio arriverà solo se i bergamaschi apriranno al dialogo. Un nuovo impulso alla trattativa potrebbe darlo non tanto l'eventuale approdo a Bergamo di Muniz, che sostituirà Retegui, ma soprattutto quello di Diego Moreira dallo Strasburgo, un attaccante esterno proprio come l'anglo-nigeriano.