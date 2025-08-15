Raggiunto a Sonnino, suo paese di nascita, dal quotidiano LatinaOggi, Alessandro 'Spillo' Altobelli racconta la sua carriera calcistica, contraddistinta da una lunga esperienza vissuta con la maglia dell'Inter addosso: "Una vita, la mia vita. Meravigliosa, stupenda, unica. Sono fiero di far parte della storia di questo club. Ho segnato tantissimi gol, è vero, ma sulla mia strada ho sempre trovato giocatori che segnavano più di me, fuoriclasse veri come Diego Maradona, Michel Platini, Zico. Il più forte? Maradona, per distacco".



E il tuo compagno di squadra più forte?

"Ne ho avuti tanti, ma il mio grandissimo amico, Evaristo Beccalossi, era di un’altra categoria. Giocatore formidabile".

Con Boninsegna dividi il primato di essere finito dall’Inter alla Juventus.

"Strappai un contratto di un 1 miliardo e 400 milioni che ancora mi legava all’Inter e andai in vacanza con mia moglie sul lago di Garda. Poi mi chiamò Mazzola: 'Sandro, dove sei, vieni in sede'. Andai a Milano e mi dissero che mi avevano ceduto alla Juventus".