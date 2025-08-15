"Benvenuto, Giovanni". Con questa frase in italiano il Liverpool dà l'ufficialità dell'acquisto dal Parma di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 che ha totalizzato 17 presenze con un gol nell'ultimo campionato di Serie A. L'acquisto è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione internazionale e all'ottenimento del permesso di lavoro. Il diciottenne si unisce ai campioni della Premier League dopo aver superato le visite mediche e aver firmato un contratto a lungo termine con la squadra di Arne Slot. Il sito ufficiale dei Reds raccoglie anche le prime parole del suo nuovo giocatore: "Scegliere questo club è stato facile, è uno dei migliori al mondo. Non è possibile dire no a questo club".

Leoni prosegue ricordando la sua avventura in Emilia, specialmente nel periodo con Cristian Chivu allenatore: "Nella seconda parte della stagione, ho continuato a giocare e a giocare [e ad avere più fiducia in me stesso. Voglio migliorare molto con i miei nuovi compagni di squadra in allenamento e dopo in campo, in Premier League e in Champions League". Leoni al Liverpool avrà la maglia numero 15.