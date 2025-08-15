Ivan Juric parla a L'Eco di Bergamo e non si sottrae alle domande sulla situazione di Ademola Lookman, "Con me è stato corretto, mi ha spiegato il suo pensiero", dice il tecnico degli orobici. "Abbiamo perso giocatori che hanno prodotto l’80-90% dei nostri gol e non sarà facile sostituirli - dice -. Non credo che arriverà qualcuno capace di replicare in un colpo solo i numeri di Retegui o Lookman, ma dobbiamo rinforzarci con intelligenza e ampliare le soluzioni. Chi è già qui può crescere e avvicinarsi a quel livello".