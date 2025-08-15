C'è anche San Siro nelle intercettazioni dell'inchiesta sull'urbanistica a Milano, come riporta oggi La Repubblica. Il sindaco Beppe Sala scrive così alla Sovrintendente Emanuela Carpani il 28 luglio 2023. "Ciao Emanuela, tutti parlano ormai del “vincolo semplice”, che sarà anche semplice ma non permetterà di abbattere S. Siro. Le squadre vanno fuori Milano. E il Comune rimarrà con San Siro vuoto. Chiederò al Governo di comprarselo, perché questo è un danno economico enorme per il Comune (sai che il valore erariale è di circa 100 milioni). È anche un gigantesco danno di immagine per Milano. Qualcuno però dovrà renderne conto ai cittadini. Vediamo il Ministero cosa dirà. Buona serata".

Il 14 luglio scorso, invece, il sindaco incontra i capigruppo di maggioranza in piena trattativa per la cessione dello stadio. Il vertice finisce col sindaco che se ne va sbattendo la porta. "C’è qualcosa che non ti convince sullo stadio? Ti ho visto un po’ così...", scrive Christian Malangone (direttore generale del comune di Milano), all'assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi, che risponde: "Tavolo troppo politico. E poi Beppe ha sbroccato troppo...".