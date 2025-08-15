C'è anche San Siro nelle intercettazioni dell'inchiesta sull'urbanistica a Milano, come riporta oggi La Repubblica. Il sindaco Beppe Sala scrive così alla Sovrintendente Emanuela Carpani il 28 luglio 2023. "Ciao Emanuela, tutti parlano ormai del “vincolo semplice”, che sarà anche semplice ma non permetterà di abbattere S. Siro. Le squadre vanno fuori Milano. E il Comune rimarrà con San Siro vuoto. Chiederò al Governo di comprarselo, perché questo è un danno economico enorme per il Comune (sai che il valore erariale è di circa 100 milioni). È anche un gigantesco danno di immagine per Milano. Qualcuno però dovrà renderne conto ai cittadini. Vediamo il Ministero cosa dirà. Buona serata".
Il 14 luglio scorso, invece, il sindaco incontra i capigruppo di maggioranza in piena trattativa per la cessione dello stadio. Il vertice finisce col sindaco che se ne va sbattendo la porta. "C’è qualcosa che non ti convince sullo stadio? Ti ho visto un po’ così...", scrive Christian Malangone (direttore generale del comune di Milano), all'assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi, che risponde: "Tavolo troppo politico. E poi Beppe ha sbroccato troppo...".
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - News
Altre notizie
- 18:00 Muore a 83 anni lo scout Ramón Maddoni, il ricordo di Cambiasso: "Grazie di tutto, maestro"
- 17:45 Roma, El Shaarawy: "Napoli e Inter le squadre più strutturate e organizzate, noi vogliamo migliorarci"
- 17:31 Sky - Inter-Olympiacos, Chivu testa i titolari: torna la ThuLa dal 1'. Frattesi in gruppo da settimana prossima
- 17:17 La Repubblica - San Siro nelle intercettazioni dell'inchiesta sull'urbanistica: le chat di Sala e Tancredi
- 17:02 L'Eco di Bergamo - Lookman costa più di 50 milioni di euro. Senza offerta giusta, l'Atalanta è pronta a tenerlo
- 16:49 UFFICIALE - Il Milan ha un nuovo terzino: ha firmato lo svizzero Athekame
- 16:33 Lumezzane, Paci: "Inter U23 mina vagante del girone, Vecchi certezza per la Serie C"
- 16:19 Genoa-Vicenza di Coppa Italia, Vieira lancia dal 1' Valentin Carboni: estro e fantasia alle spalle di Vitinha
- 16:04 Compagnoni: "Inter, Koné colpo superiore a Lookman. E fatico a capire la strategia della Roma"
- 15:48 Telegraph - Inter, Lammens obiettivo serio per la porta: il club nerazzurro è pronto a parlare con l'Anversa
- 15:33 In Spagna - Badé, il Bayer Leverkusen ha offerto 25 mln di euro. Ma il francese aspetta una mossa dell'Inter
- 15:19 Sky - Inter-Lookman, stallo totale: non sono previste novità almeno fino a domenica. Intanto il giocatore...
- 15:05 Dalla Francia - Il Lille ci prova per Pavard. Anche Neom e Galatasaray hanno chiesto informazioni
- 14:50 Runjaic: "Sanchez? Al lavoro per la soluzione migliore. Ci dispiace che..."
- 14:36 Dalla Germania - Dopo le voci sull'Inter, anche Leverkusen e City hanno messo nel mirino Akliouche
- 14:22 Leoni, rimpianto per ciò che poteva essere. Trattativa mai iniziata, l'offerta del Liverpool impareggiabile
- 14:07 Fulham su Taremi, Marco Silva: "Siamo corti in alcuni reparti, non mi aspettavo questa passività sul mercato"
- 13:53 Genoa, Vieira: "Carboni ha qualità, può cambiare le partite. Mercato? E' ancora aperto, incrociamo le dita..."
- 13:38 Corsera - Leoni al Liverpool, le grandi d'Italia a mani vuote. Inter, Juve e Milan bruciate in un giorno
- 13:25 Taremi-Fulham, Queiroz 'alleato' dell'Inter: l'ex ct dell'Iran lo ha consigliato a Marco Silva
- 13:10 Sky Sport DE - Nkunku apre al Bayern Monaco: Eberl lo ha chiesto in prestito al Chelsea
- 12:56 Moretto: "Frattesi, la Premier continua a seguire il giocatore con molta attenzione"
- 12:42 SI - Koné attenzionato dall'Inter: nerazzurri disposti a mettere sul piatto la cifra programmata per Lookman
- 12:28 Calcio e Finanza - L'Impatto di Koné sul bilancio dell'Inter: sarebbe il giocatore più costoso in rosa
- 12:14 Il Messaggero - Ndicka tentenna, a finire sul mercato è Koné. Sarà lui a finanziare il doppio colpo della Roma
- 12:00 Juric: "Lookman con me è stato corretto. Sostituti? Ho una convinzione"
- 11:45 Zazzaroni: "Chivu preoccupato, riflessioni su Koné. Pista Lookman viva, ma servirebbe una cessione"
- 11:30 Drogba e la CAF si muovono per Lookman: consegnata all'Atalanta una petizione di 50 pagine per il trasferimento
- 11:16 Corsera - Pio Esposito tra i volti dell'estate: piedi buoni e testa giusta. E l'Inter lo blinda
- 11:02 Corriere di Bergamo - Taremi può sbloccare Muniz e... Lookman. L'Atalanta valuta tre sostituti
- 10:48 SM - Koné, dialoghi apertissimi tra Inter e Roma. Oggi nuovi contatti
- 10:34 La Repubblica - Koné, l'Inter ha fatto la sua offerta. E la Roma ci pensa perché...
- 10:20 TS - Inter-Olympiacos, Chivu rilancia due titolari? Occhio alla fase difensiva
- 10:06 TS - Koné, la Roma fa il prezzo: 50 milioni. E ci sono già le prime cifre del contratto
- 09:52 TS - Asllani-Torino, è lunga: possibile formula "alla Esposito", ma anche l'ingaggio è un ostacolo
- 09:38 Grassani: "Sentenza Diarra? Caso Lookman sembra diverso: rischia risarcimento danni all'Atalanta"
- 09:24 GdS - Domani Inter-Olympiacos, due assenti e due recuperati per Chivu
- 09:10 GdS - Darmian, da jolly a un ruolo solo. Solet? Possibile posizione a sorpresa
- 08:56 CdS - Koné, palla all'Inter. Il giocatore ha già espresso la sua posizione alla Roma
- 08:42 GdS - Lookman rassicurato a distanza, ma il tempo stringe. Se salta il nigeriano, è dilemma Inter
- 08:28 GdS - Inter, Solet nel mirino se parte Pavard: le cifre attorno ai due giocatori
- 08:14 GdS - Koné più Lookman, l'Inter pensa al doppio colpo. Il francese più vicino: ecco perché
- 08:00 Inter Women, Vilhjalmsdottir: "Felici della vittoria contro l'Atletico, non vediamo l'ora di giocare domenica"
- 00:00 Koné o Lookman, Lookman o Koné...Chivu merita l'ultima parola
- 23:50 Chelsea, Maresca: "Il Mondiale per Club molto presto sarà al livello della Champions"
- 23:35 Compagnoni: "Lookman non può permettersi di perdere un anno, rischia di rovinare la carriera"
- 23:21 SI - Inter, forte interesse per Koné: la Roma riflette, in attesa dei primi contatti tra i due club
- 23:07 'The Women’s Cup', l'Inter vola in finale strapazzando l'Atletico Madrid: 5-2 all'Arena Civica
- 22:53 Bierhoff: "Vedo una corsa Scudetto aperta. E spero nell'Udinese in Europa"
- 22:38 Ademola, "Il gatto sulla Roof che scotta"...
- 22:24 Meno due a Inter-Olympiacos, Politano inquadra i greci: "Con loro gara dura, non tirano mai indietro il piede"
- 22:10 Koné, l'Inter vuole una risposta rapida dalla Roma dopo l'offerta da 40 milioni di euro: l'intreccio con Lookman
- 21:55 Lumezzane, il ds Pesce presenta Motta: "Inter vivaio importante, Matteo ha tecnica e fame"
- 21:40 Cosmi: "Napoli squadra da battere, ma l'Inter c'è. Milan e Juve si sono avvicinate"
- 21:25 Lumezzane, per Motta subito incrocio dell'ex con l'Inter U23: "Vogliamo passare il turno, magari riesco a punirli"
- 21:10 Le previsioni di Opta: Inter campione davanti al Napoli. Juventus quinta, Milan sesto
- 20:55 Gautieri: "Inter, un centrocampista e un difensore oltre a Lookman"
- 20:41 'The Women’s Cup', alle 21 la semifinale tra Inter e Atletico all'Arena Civica: le formazioni ufficiali
- 20:27 Olympiacos ko a due giorni dal test con l'Inter: vince 2-1 il Napoli. Che perde Lukaku per infortunio
- 20:13 In Francia - La Roma cerca già il sostituto di Koné: Magassa del Monaco
- 19:59 Romano: "Koné, l'Inter ha contattato la Roma. Il francese è un giocatore chiave per Gasperini"
- 19:44 Il Tempo - Se l'Inter presenta in forma scritta la sua offerta alla Roma, può chiudere Koné
- 19:35 Koné, l'Inter ha messo sul piatto 40 milioni di euro più bonus. La Roma valuta, non c'è ancora il via libera
- 19:29 GdS - Lookman, l'Inter mette fretta all'Atalanta: fissata la deadline per un accordo definitivo
- 19:15 Torino, Baroni perde Ismajli per l'esordio con l'Inter: il report medico
- 19:01 L'agente di Oristanio: "Per le sue qualità deve tornare in Serie A"
- 18:47 Mandorlini: "L'Inter si è tolta un problema rispetto all'anno scorso. E se arrivasse Lookman..."
- 18:32 L'Équipe - Inter sulle tracce di Koné da diversi giorni: trattativa in corso, dettagli economici ancora poco chiari
- 18:18 FIGC, scelto l'ex arbitro De Marco per curare i rapporti tra la Can e i club
- 18:04 GdS - Roma a corto di risorse, offerto Koné all'Inter. Non escluderebbe necessariamente Lookman