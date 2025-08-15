L'edizione odierna del Corriere della Sera si è concentrata anche sul trasferimento di Giovanni Leoni al Liverpool. Nel dettaglio viene evidenziato il forcing dei Reds che in poco tempo sono riusciti a scavalcare la concorrenza capeggiata dalle tre big italiane, fortemente interessate al classe 2006: "Le grandi d'Italia a mani vuote. Inter, Juventus e Milan, bruciate nell'arco di un giorno dal forcing letale dei Reds campioni d'Inghilterra.