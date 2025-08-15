Il possibile ricambio in difesa, con dentro Solet e fuori Pavard, potrebbe portare a un rimescolamento delle carte in difesa. Secondo La Gazzetta dello Sport il francese dell'Udinese verrebbe infatti acquistato come perno centrale e non come "braccetto".

Nella posizione a destra in difesa verrebbe arretrato come supporto a Bisseck l'esperto Matteo Darmian, che lascerà a Luis Henrique il ruolo di vice-Dumfries. Solet può anche slittare su uno dei due lati, ma oggi viene più visto dai dirigenti nerazzurri per piazzarsi nel mezzo del trio difensivo, dove oggi agiscono De Vrij e Acerbi.

Data: Ven 15 agosto 2025
Autore: FcInterNews Redazione
