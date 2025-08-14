Secondo Sky Sport, l'Inter ha messo sul piatto 40 milioni di euro più bonus per ingaggiare Manu Koné dalla Roma, un'offerta non dissimile da quella presentata ufficialmente all'Atalanta, e poi respinta, per Ademola Lookman.

Alla luce dello standby che perdura ormai da giorni nella trattativa con la Dea per l'attaccante il nigeriano, la dirigenza nerazzurra è pronta a spostare lo stesso budget sul centrocampista francese. Il club giallorosso non hanno ancora dato il via libera alla cessione, ma potrebbe prendere in considerazione la proposta con l'obiettivo poi di finanziare gli investimenti per rinforzare il reparto offensivo (Sancho e Bailey sono gli obiettivi caldi).