Stando a quanto riportato in esclusiva da Sky Sport DE, il Bayern Monaco e il Chelsea hanno avviato i colloqui per discutere del possibile trasferimento in Baviera di Christopher Nkunku, giocatore accostato anche all'Inter, il quale ha aperto al trasferimento nel club campione di Germania. Che, tra le varie opzioni al vaglio, sta pensando concretamente di ingaggiarlo in prestito, anche se i Blues vorrebbero cederlo a titolo definitivo. Max Eberl, ds dei teutonici, apprezza la duttilità dell'ex Lipsia che può ricoprire tutti i ruoli d'attacco.