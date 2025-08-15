Questa sera il Genoa scende in campo nella sfida di Coppa Italia contro il Vicenza: l'appuntamento è allo stadio Ferraris. Ci sarà, con tutta probabilità, la prima partita ufficiale dal 1' per il nerazzurro Valentin Carboni. Il tecnico del Grifone, Patrick Vieira, infatti, lo schiererà esterno destro sulla trequarti insieme a Stanciu e Gronbaek alle spalle di Vitinha. L'occasione sarà dunque buona per Carboni, che potrà far assaggiare al pubblico genoano i suoi colpi tecnici tra le linee.