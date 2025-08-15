Questione di intrecci. Oggi il Corriere di Bergamo sottolinea come il mercato dell'Atalanta sia frenato dalla trattativa con il Fulham per Ricardo Muniz, designato a sostituire Mateo Retegui. L'accordo con il giocatore c'è, quello con gli inglesi quasi, con disponibilità di arrivare anche sopra i 40 milioni offerti. Il Fulham però prima deve trovare il sostituto del brasiliano e sta aspettando novità da Mehdi Taremi, opzione concreta, che però deve ridursi lo stipendio per trasferirsi a Londra.

Se si sbloccasse questo stallo, anche la trattativa con l'Inter per Ademola Lookman potrebbe avere una svolta. Il nigeriano continua ad allenarsi da solo in UK, i nerazzurri potrebbero arrivare a proporre 50 milioni bonus compresi per regalarsi quello che più di un obiettivo è diventato una necessità. Nel mentre, a Bergamo stanno già valutando eventuali sostituti a Lookman. Nel mirino Diego Moreira, Nene Dorgeles e Jonathan Rowe.