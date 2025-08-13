Dopo la partita contro l'Inter, l'allenatore del Monza Paolo Bianco si è presentato in conferenza stampa per commentare quanto accaduto all'U-Power Stadium: "La cosa che mi premeva vedere con l'Inter e con l'Atalanta era riuscire a stare nelle difficoltà e la squadra ci è riuscita bene. La squadra deve riabituarsi a soffrire e lo ha fatto bene, era la cosa alla quale tenevo di più".

Quanto conta confrontarsi con questi grossi calibri per imparare la sofferenza?

"Dopo una stagione particolare riabituarsi alla conferenza è una cosa importante, disputare due amichevoli contro Atalanta e Inter che sono tra le squadre più forti e fisiche della Serie A era legato a questo fattore anche per vedere le reazioni nelle difficoltà. La squadra ha reagito bene in entrambe le gare, anche stasera nonostante il caldo eccessivo".