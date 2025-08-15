Nel corso dell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha posto l'attenzione su possibili movimenti di mercato attorno alla posizione di Davide Frattesi. Secondo il giornalista, la Premier League continua a essere un campionato molto interessato al calciatore. Resta da capire quale sarà la squadra che proverà ad affondare il colpo. Al momento nessun movimento concreto.

Sezione: Focus / Data: Ven 15 agosto 2025 alle 12:56
Autore: Niccolò Anfosso
