Vista la piega che sta prendendo il mercato dell'Inter, che sembra aver virato con decisione su Manu Koné come obiettivo principale, Ademola Lookman rischia di rimanere col cerino in mano. Uno scenario che Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, fotografa così dal punto di vista del nigeriano: "Non può permettersi di perdere un anno, rischia di rovinare la carriera perché uscirebbe dal giro. Se dovesse rimanere all'Atalanta, si dovrebbe cospargere il capo di cenere e chiedere scusa a compagni e dirigenti"-