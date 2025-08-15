Il Corriere della Sera parla oggi dei volti nuovi emersi durante le amichevoli estive e uno di questi non può che essere Pio Esposito. Il gol di tacco al Monza è solo l'ultimo acuto di un'estate da protagonista.

Il ragazzo, si legge, ha piedi buoni e testa giusta. Non sbaglia anche fuori dal campo, a microfoni accesi. E ha un rapporto eccellente con Chivu. Per questo è stato blindato fino al 2030 respingendo tutte le offerte. La sua concorrenza farà bene anche a Lautaro e Thuram.