Stamattina la Gazzetta dello Sport lo ha inserito nella lista dei difensori con cui l'Inter potrebbe 'consolarsi' per il mancato arrivo di Giovanni Leoni, trasferitosi al Liverpoool. Loic Badé, centrale del Siviglia, secondo quanto riportato da Sky Sports CH starebbe tergiversando con il Bayer Leverkusen, pronto a chiudere per il suo arrivo e con un'offerta già formalizzata, proprio perché vuole dare priorità ai nerazzurri. I quali, però, devono prima cedere un difensore per potersi fare avanti concretamente.

La dirigenza nerazzurra ha quindi chiesto a Badé e al suo entourage di rimandare il più possibile la scelta del club, per avere una chance in questa vicenda. Anche il Borussia Dortmund ha espresso interesse per il giocatore del Siviglia, ma ciò che è certo è che la priorità del francese è attualmente l'Inter. Naturalmente, se i tempi si allungassero, il difensore tornerebbe a riconsiderare la proposta del Leverkusen.