Niente da fare per Antonio Conte: David Neres non prenderà parte alla trasferta di Milano per la sfida contro l'Inter. Come riferisce Sky Sport, infatti, il brasiliano non ha recuperato dal fastidio alla caviglia sinistra rimediato contro la Lazio, ha lasciato anzitempo il centro sportivo di Castelvolturno e salterà pertanto la gara contro gli uomini di Cristian Chivu. Il brasiliano si aggiunge dunque alla lista degli indisponibili composta da André Anguissa, Kevin de Bruyne, Billy Gilmour e Romelu Lukaku.

Conte è pertanto pronto ad affidarsi a Noa Lang ed Eljif Elmas per completare il tridente offensivo insieme a Rasmus Hojlund. L'alternativa ai due esterni, secondo Sport Mediaset, riguarda Matteo Politano avanzato sulla trequarti, con il conseguente spostamento di Giovanni Di Lorenzo nel ruolo di esterno di centrocampo.