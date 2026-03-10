Arrivato ai microfoni di Sky Sport dopo la brutta serata di Champions League contro il Bayern Monaco, Mario Pasalic, autore dell'unico gol orobico, ha scongiurato il rischio di eventuali scorie che possano farsi sentire nei prossimi impegni, a partire da quello di sabato pomeriggio con l'Inter: "Ripercussioni? No, non credo. Siamo uniti, compatti. Anche in passato ho vissuto serate così e la squadra ha reagito sempre. Credo che lo faremo di nuovo, anche se sabato giocheremo contro la squadra più forte del campionato. Andremo a Milano cercando di fare risultato e superare questa serata".

Gli fa eco l'allenatore della Dea, Raffaele Palladino: "Questa squadra ha sempre dimostrato di saper reagire alle sconfitte. Lo faremo anche sabato anche se dovremo affrontare una squadra forte come l'Inter. Il risultato va accettato, dobbiamo mantenere la testa su anche perché abbiamo affrontato una squadra fortissima, a tratti davvero ingiocabile".