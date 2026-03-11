Dopo essere stata annichilita dal Bayern Monaco, l'Atalanta deve voltare immediatamente pagina e pensare al prossimo impegno in calendario, la sfida di San Siro contro l'Inter, valida per la 29esima giornata di campionato: "Dobbiamo imparare da questa sconfitta, siamo stati troppo buoni facendo pochi falli - ha spiegato il capitano della Dea ai canali ufficiali del club bergamasco -. Dovevamo spezzare il gioco, lasciar loro meno spazi. Ma il Bayern è troppo forte, nell'uno contro uno ci hanno messo in difficoltà con la loro velocità. Con l'Inter è importantissima, dobbiamo lasciar da parte questa sconfitta e pensare alla prossima partita. In questo senso ci aiuteranno i tifosi".
Sezione: L'avversario / Data: Mer 11 marzo 2026 alle 18:12
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
