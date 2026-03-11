"Adesso dopo la sconfitta è difficile ragionare, specialmente dopo una sconfitta così. La cosa più importante è archiviare e pensare all'Inter, a rimanere in alto in campionato perché è molto importante per noi". E' l'analisi di Yunus Musah ai microfoni di Sportitalia dopo la netta sconfitta per 6-1 patita dall'Atalanta contro il Bayern Monaco, a Bergamo, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.