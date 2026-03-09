Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha commentato il successo dei rossoneri anche ai microfoni di Milan Tv. Di seguito le sue parole: "Sappiamo che contro un giocatore come Dimarco se perdi la concentrazione per un secondo lui può mettere la palla dove vuole e creare qualcosa di pericoloso. Sono dovevo essere sempre concentrato, così come lo sono stati i miei compagni per tutta la partita. E' stata una grande vittoria di squadra".