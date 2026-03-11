L'umore è ovviamente basso in casa Atalanta dopo la debacle in Champions League contro il Bayern Monaco. Il 6-1 non ammette appelli in chiave qualificazione neanche con un ritorno da giocare in Germania mercoledì prossimo, la vera occasione per riscattarsi la Dea ce l'avrà sabato, a San Siro, contro l'Inter. Come ha fatto intendere Raffaele Palladino, parlando ai canali ufficiali del club bergamasco: "Archiviamo subito questa sconfitta, tiriamo su la testa e recuperiamo le energie per pensare subito al campionato".