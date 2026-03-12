Il tecnico della Roma Femminile Luca Rossettini ha parlato dopo la partita pareggiata per 1-1 contro l'Inter nell'andata delle semifinali di Coppa Italia.. Ecco quanto raccolto da Vocegiallorossa.it.

Come giudica il rigore?

“Non l’ho rivisto, l’ha rivisto lo staff. Preferirei non commentarlo, si commenta da solo. L’unica impressione che ho avuto dal campo è che l’arbitro non abbia visto bene l’episodio e abbia preso una decisione un po’ affrettata. Non è tanto quell’episodio, ma la somma di episodi. Continuo a dover commentare uscite di ragazze con nasi rotti, teste tumefatte per gomitate e impatti oltre il limite, che ci costringono a tenere fuori le ragazze e per i quali non vengono ravvisate scorrettezze. Devo parlare della prestazione, la prestazione è stata importante, un passo avanti rispetto alla partita di Milano. La squadra ha dato tutto e non era scontato dopo la sosta per le nazionali. Abbiamo fatto uno step in avanti, abbiamo trovato tante situazioni, impensierendo una squadra veramente forte, che ti costringe a soffrire in certi tratti della partita. Stiamo facendo passi in avanti”.

Ha fatto la tabella scudetto?

“Ho detto che aspettiamo fine marzo, da lì pensiamo a cosa vogliamo fare da grandi. Dopo il derby? Dopo Como, vediamo che Pasqua sarà”.

L’1-0 sarebbe stato troppo poco. Si crea tanto e si raccoglie meno di quel che si potrebbe.

“Non è un problema, fa parte del gioco, spendi energie per difenderti e non sei lucido quando devi ripartire. Sono partite tra due squadre forti, con una squadra molto forte che ci ha dato filo da torcere a Milano e che oggi sei riuscito a impensierire diverse volte. Devo essere soddisfatto della prestazione. È chiaro che quel pizzico di qualità nelle ultime scelte, nell’ultimo passaggio ci manca, ma sono contento per Babajide che ha ritrovato il gol in una situazione d’area importante. E poi abbiamo calciato diverse volte in porta, non siamo stati impensieriti troppe volte nella nostra fase difensiva e ci siamo difesi in modo ordinato. È un passaggio di miglioramento che ci vede andare a Milano per conquistare la finale con fiducia e positività”.