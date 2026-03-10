Maxime Leverbe, difensore del Vicenza, uno dei protagonisti della grande stagione dei biancorossi, ormai a un passo dalla Serie B, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Rigorosamente Calcio' e ha anticipato i temi della prossima partita, contro l'Inter U23 allo stadio Menti, che potrebbe regalare ai veneti l'aritmetica promozione: "L'affronteremo come tutte le altre squadre, se la matematica non arriverà in questa partita sarà per la prossima. La prepareremo per vincere, poi se capitasse andremmo comunque a Meda con lo stesso obiettivo perché vogliamo fare più punti possibili e regalare gioie ai tifosi che verranno a sostenerci".