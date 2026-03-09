Mario Pasalic, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport a una giornata dalla sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Sabato la Dea sfiderà l'Inter, ma ora c'è la truppa tedesca: "Sin da bambino sogni di giocare queste partite per dimostrare il tuo valore. Si tira fuori sempre qualcosa in più. Dobbiamo avere coraggio e giocarci le nostre carte. Il dato sui gol del centrocampo mi rende orgoglioso. Affrontiamo una delle migliori squadre al mondo, tra le favorite della competizione. Cerchiamo di mettere tutto quello che abbiamo per fare un’altra impresa".