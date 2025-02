Il Genoa ha ultimato la preparazione in vista della gara di campionato contro l'Inter di domani con l'allenamento di rifinitura andato in scena questa mattina al 'Signorini'. Dopo l’attivazione in palestra, i rossoblu hanno completato il set di esercitazioni dei giorni precedenti, con il timbro delle variazioni sul tema a gara in corso. Nel menù preparato da Patrick Vieira e dal suo staff anche gli schemi per le palle inattive.