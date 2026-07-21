C'è anche l'ormai famoso derby di ritorno di Coppa Italia nel quadro delle partite finite sotto la lente d'ingrandimento della Procura di Milano per l'inchiesta sugli arbitri, chiusa poi con la richiesta di archiviazione. Dalle intercettazioni emerge un mancato gradimento dell’Inter verso l’arbitro Daniele Doveri e la valutazione da parte di Gianluca Rocchi e dei suoi collaboratori di designarlo per la sfida di Coppa Italia, evitando che potesse finire ad arbitrare i nerazzurri in campionato.

L’ex designatore ne ha parlato con Andrea Butti, addetto ai calendari di Serie A e noto tifoso ed ex team manager interista. “Sei un killer!” - gli dice Butti “con lui abbiamo un record super negativo”. Pronta la risposta di Rocchi. “È il derby, chi devo metterci?”. E Butti “allora ti dico che sei uno di loro…quello porta sfiga, una sfiga mondiale...", per chiudere con questa battuta: "Era giusto ci fosse Calciopoli, ca..o”. Rocchi, però, in sede d’interrogatorio ha affermato di trattare Butti da tifoso - pur avendo questo un ruolo istituzionale - e di non dar peso al suo giudizio.