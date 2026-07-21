C'è anche l'ormai famoso derby di ritorno di Coppa Italia nel quadro delle partite finite sotto la lente d'ingrandimento della Procura di Milano per l'inchiesta sugli arbitri, chiusa poi con la richiesta di archiviazione. Dalle intercettazioni emerge un mancato gradimento dell’Inter verso l’arbitro Daniele Doveri e la valutazione da parte di Gianluca Rocchi e dei suoi collaboratori di designarlo per la sfida di Coppa Italia, evitando che potesse finire ad arbitrare i nerazzurri in campionato.
L’ex designatore ne ha parlato con Andrea Butti, addetto ai calendari di Serie A e noto tifoso ed ex team manager interista. “Sei un killer!” - gli dice Butti “con lui abbiamo un record super negativo”. Pronta la risposta di Rocchi. “È il derby, chi devo metterci?”. E Butti “allora ti dico che sei uno di loro…quello porta sfiga, una sfiga mondiale...", per chiudere con questa battuta: "Era giusto ci fosse Calciopoli, ca..o”. Rocchi, però, in sede d’interrogatorio ha affermato di trattare Butti da tifoso - pur avendo questo un ruolo istituzionale - e di non dar peso al suo giudizio.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 23:53 Derby a Doveri, 'sfogo' Butti con Rocchi: "Era giusto ci fosse Calciopoli"
- 23:48 Inter-Roma, Rocchi a Pinzani: "Ho mandato la clip del rigore ai nerazzurri"
- 23:35 Archiviazione Rocchi, la Procura: "Nessun asservimento ai desiderata Inter"
- 23:26 UFFICIALE - Zaniolo rinnova con l'Udinese. E si sfoga: "Tante imprecisioni"
- 23:06 GdS - Bastoni tra i più acclamati in ritiro. L'Al-Hilal? Nessun contatto ma...
- 22:56 Preliminari Champions, poker per tre. Il Fenerbahçe vince di misura
- 22:49 Caprini: "L'esordio in Serie A con l'Inter un sogno che si avvera"
- 22:34 Naja Mihelic lascia il Sassuolo: ad attenderla c'è l'Inter Women
- 22:20 Allenamento e Meet&Greet per i soci degli Inter Club tedeschi
- 22:05 Malagò conferma i contatti per Guardiola: "Giusto tenere aperto il dialogo"
- 21:55 SM - Nuovi contatti per Romero: l'Inter studia formula 'alla Marotta'
- 21:47 Marchisio: "Juve da ricostruire. Ma tolta l'Inter non ne vedo tante avanti"
- 21:32 Argentina, Scaloni torna a casa: "Con l'Inghilterra partita spettacolare"
- 21:18 Malagò: "Nazionale, ecco come ho convinto Maldini. Lui e Leonardo..."
- 21:03 Concerti a La Maura, Sala: "Col nuovo San Siro cambierà tutto"
- 20:49 La top 11 del Mondiale 2026 di OPTA: i dati regalano qualche sorpresa
- 20:35 Caso arbitri, la Procura di Milano sull'Inter: "Non prove, ma suggestioni"
- 20:31 Oggi seduta davanti ai tifosi tedeschi. Domani allenamento con club locale
- 20:20 fcinMassolin, nessun contatto con altri club. Partirà per la tournée
- 20:05 Modric torna al Milan: le parti hanno trovato l'accordo per il rinnovo
- 19:51 Juventus, occhio a Bremer: il Galatasaray gli offre 8 milioni
- 19:36 Cocchi, alla fine l'ha spuntata il Padova: i motivi della scelta
- 19:22 Bagno di folla a Verona per l'ultimo saluto a Osvaldo Bagnoli
- 19:08 Abodi sul nuovo CT: "C'è sempre una preferenza, ma decida chi deve"
- 18:54 Simone Inzaghi beffa la Roma: Crysencio Summerville verso l'Al-Hilal
- 18:39 Karlsruher-Inter, predisposto un servizio di navette per lo stadio
- 18:25 Anthony Taylor si ritira: ha arbitrato l'Inter quattro volte in carriera
- 18:10 Bookies - Lautaro, uno Scudetto per dimenticare il Mondiale: Inter favorita
- 17:55 MERCATO INTER: TIFOSI preoccupati, DIRIGENZA "tranquilla". Novità STONES e MASSOLIN. E DIOUF...
- 17:40 Serie A Women Athora: domani svelati i calendari del campionato
- 17:25 Possibile esperienza in Serie B per Dilan Zarate: piace al Cesena
- 17:10 SI - Romero apre all'Inter. I costi dell'operazione però restano alti
- 16:55 videoSfida di velocità e riflessi tra "esterni" in ritiro: ecco chi ha vinto tra Diouf e Luis Henrique
- 16:40 Sky - Cocchi-Padova, ci siamo. Affare in dirittura d'arrivo: fissate le visite mediche
- 16:25 Filip Stankovic: "Julio Cesar e Handanovic i miei due idoli. Ecco cosa mi ha colpito sempre di Samir"
- 16:10 Per Stankovic il numero 5 come papà Dejan? C'è il doppio indizio social
- 15:55 Conto alla rovescia per la prima amichevole. Pavard, Stankovic e i baby nerazzurri: tutti gli osservati speciali
- 15:40 Bologna, Fenucci apre alla cessione di Lucumí: "Può andare, gliel'abbiamo promesso l'anno scorso"
- 15:24 Diouf a ITV: "Quando vinci vuoi ripeterti, speriamo di portare a casa altri trofei"
- 15:10 Pagliuca: "Vedo l'Inter sempre favorita, poi il Napoli. Occhio alla Juventus"
- 14:55 Samuele Longo riparte dalla Serie D: l'ex Inter firma con il Campodarsego
- 14:40 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 14:25 Inter U17, Schiavini l'erede di Handanovic in panchina: "Onore e responsabilità grande"
- 14:10 Argentina, la delusione dell'altro Martinez. Il Dibu apre all'addio: "Devo riflettere"
- 13:55 SI - Il Monza vuole Massolin, contatti con l'Inter: la strategia del club nerazzurro
- 13:41 SM - L'Inter fissa il prezzo di Bastoni. Si lavora per Spence, il piano B costa la metà
- 13:27 GdS - Panchina Nazionale, Guardiola frena: Pirlo favorito per il nuovo corso. Mancini staccato
- 13:12 Inter, prima uscita stagionale contro il Karlsruher: dove vedere l'amichevole in tv
- 12:58 Stones si rilancia al Mondiale, per l'Inter resta un'opzione. Concorrenza in Italia e in Premier
- 12:43 SM - Chivu punta sui giovani: l'Inter scopre i talenti di casa. Tre giocatori stanno impressionando in ritiro
- 12:29 UFFICIALE - Inter, Zamarian va alla Pro Sesto: la formula dell'affare
- 12:14 Lautaro nessuno come lui: è stato il giocatore più pericoloso del Mondiale
- 12:00 BARELLA giura AMORE: "Voglio SUPERARE ZANETTI". Il confronto con l'AGENTE di BASTONI. E LAUTARO...
- 11:54 Tebas all'attacco: "Infantino doveva andare via. Il sistema è malato"
- 11:40 Barella esalta i talenti nerazzurri: elogi per Sucic, Pio e Massolin
- 11:27 Diouf: "Destra? Meglio in mezzo, ma decide Chivu. La nazionale è un obiettivo. Massolin? Dico che..."
- 11:18 Sky - Cocchi-Padova in chiusura: i dettagli sulla formula
- 11:04 Bagnoli, oggi i funerali a Verona. E a Lavagno arriva la statua per l'allenatore
- 10:50 Oristanio: "Felice di ritrovare Casadei dopo l'esperienza all'Inter"
- 10:36 L'Arena - Belghali, big di A pronte: i tempi per l'affondo
- 10:22 Corsera - Lautaro fuori dalla finale? Inconcepibile, Scaloni sotto accusa. Ora con l'Inter...
- 10:08 Amedeo Carboni: "Primavera campionato inutile: se sei bravo a 16 anni..."
- 09:54 GdS - Belghali, c'è una nuova concorrente dell'Inter in Serie A
- 09:40 CdS - Inter, Bastoni via solo con offerta monstre. Qualche mese fa ha fatto sapere che...
- 09:26 TS - Cocchi, destinazione trovata: affare col Padova in dirittura d'arrivo
- 09:12 TS - Spence, l'Inter ritiene eccessiva la valutazione. Occhio a Belghali
- 08:58 CdS - Chivu insegue il bis Scudetto: solo altri cinque prima di lui all'Inter
- 08:44 CdS - Jones in cima ai desideri di Chivu: il tecnico in attesa
- 08:30 TS - Bastoni-Al Hilal, un anno dopo: nuovo sondaggio. Ed è comprensibile che...