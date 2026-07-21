Alessandro Bastoni è tra i giocatori più acclamati dai tifosi interisti che si sono presentati all’esterno dell’albergo di Donaueschingen per poter salutare la squadra di Cristian Chivu. Parecchi avevano con sé la maglia del difensore per una foto o un autografo, e tanti sono stati i cori e incitamenti nei suoi confronti: segnale importante quello che arriva per il difensore nerazzurro dopo un'annata decisamente tormentata. Ma non mancano i dubbi legati al mercato e al possibile affondo da parte dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi.

La Gazzetta dello Sport premette che il giocatore non è sul mercato, ma se ovesse piombare su di lui una squadra pronta a soddisfare le richieste economiche della società nerazzurra e quelle (anche tecniche) del giocatore, allora ci si potrebbe sedere intorno a un tavolo per capire quale strada intraprendere per accontentare tutti. Per il momento, comunque, non sono arrivati segnali di interesse concreti dall'Arabia Saudita, e nessun contatto tra le parti si è ancora verificato.