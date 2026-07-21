Maat Daniel Caprini, attaccante di scuola Fiorentina che quest'anno giocherà in Serie B con il Cesena, ha parlato in conferenza stampa rivivendo l'attimo del suo esordio in Serie A, avvenuto la scorsa stagione nella serata di gloria dei gigliati che schiantarono l'Inter con un secco 3-0 al Franchi: "Bellissimo, quella sera tra l’altro abbiamo vinto molto bene quella partita. Sono entrato ed è una traccia indelebile che mi porto dietro, un sogno che si avvera però, come avevo poi detto nell’intervista dopo la partita, per me quello è solo un punto di partenza".

Caprini non vuole troppo scoprire le carte sui suoi obiettivi: "Gli obiettivi sono tali e mantengono la loro importanza se li tieni per te, quindi li tengo per me. Sono un ragazzo ambizioso e so che la squadra è ambiziosa, quindi vedremo. Nazionale? Sono molto ambizioso, quindi se dovesse succedere con il Cesena sarebbe sicuramente il top, poi chiaramente lo vedremo col tempo. Tornare a vestire la maglia della Nazionale, in particolare poi esordire con quella maggiore, più che un sogno è un obiettivo".