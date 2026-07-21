Iniziato questa sera il secondo turno preliminare di Champions League, con alcuni risultati importanti: mettono già un piede al turno successivo Stella Rossa, Lech Poznan e Sturm Graz che rifilano quattro reti rispettivamente a Larne, Aarhus e Hearts of Midlothian. Vince di misura il Fenerbahçe contro il Gornik Zabrze, bella vittoria per gli armeni dell'Ararat che superano 2-0 lo Shamrock Rovers. Pareggio tra Thun e Dinamo Zagabria.

Questo il quadro completo:

Larne (NIR) - Stella Rossa (SRB) 0-4

Vikingur (ISL) - Hapoel Be'er Sheva (ISR) 2-1

Mjallby (SWE) - Lincoln Red Imps (GIB) 3-0

Sabah (AZE) - KuPS Kuopio (FIN) 1-0

Ararat-Armenia (ARM) - Shamrock Rovers (EIR) 2-0

Iberia Tbilisi (GEO) - Slovan Bratislava (SVK) 0-2

Aahrus (DEN) - Lech Poznan (POL) 1-4

Thun (SUI) - Dinamo Zagabria (CRO) 1-1

Fenerbahçe (TUR) - Gornik Zabrze (POL) 1-0

Sturm Graz (AUT) - Hearts of Midlothian (SCO) 4-0

Klaksvik (FRO) - Kauno Zalgiris (LTU) 0-0