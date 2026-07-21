Iniziato questa sera il secondo turno preliminare di Champions League, con alcuni risultati importanti: mettono già un piede al turno successivo Stella Rossa, Lech Poznan e Sturm Graz che rifilano quattro reti rispettivamente a Larne, Aarhus e Hearts of Midlothian. Vince di misura il Fenerbahçe contro il Gornik Zabrze, bella vittoria per gli armeni dell'Ararat che superano 2-0 lo Shamrock Rovers. Pareggio tra Thun e Dinamo Zagabria. 

Questo il quadro completo: 

Larne (NIR) - Stella Rossa (SRB) 0-4
Vikingur (ISL) - Hapoel Be'er Sheva (ISR) 2-1
Mjallby (SWE) - Lincoln Red Imps (GIB) 3-0
Sabah (AZE) - KuPS Kuopio (FIN) 1-0
Ararat-Armenia (ARM) - Shamrock Rovers (EIR) 2-0
Iberia Tbilisi (GEO) - Slovan Bratislava (SVK) 0-2
Aahrus (DEN) - Lech Poznan (POL) 1-4
Thun (SUI) - Dinamo Zagabria (CRO) 1-1
Fenerbahçe (TUR) - Gornik Zabrze (POL) 1-0
Sturm Graz (AUT) - Hearts of Midlothian (SCO) 4-0
Klaksvik (FRO) - Kauno Zalgiris (LTU) 0-0

Sezione: News / Data: Mar 21 luglio 2026 alle 22:56
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.