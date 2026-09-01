Dopo la notizia dello stop di Scott McTominay, il Napoli inizia a preparare Inter-Napoli. Gli azzurri sono tornati in campo oggi a Castel Volturno, per il primo allenamento della settimana. Ieri, infatti, il giorno di riposo concesso ai suoi da mister Massimiliano Allegri, all'indomani della sconfitta contro il Como di domenica. Nella seduta mattutina la squadra ha svolto attivazione ed esercitazione in fase di possesso. A seguire lavoro atletico e una serie di partitine.