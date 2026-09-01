Dopo la notizia dello stop di Scott McTominay, il Napoli inizia a preparare Inter-Napoli. Gli azzurri sono tornati in campo oggi a Castel Volturno, per il primo allenamento della settimana. Ieri, infatti, il giorno di riposo concesso ai suoi da mister Massimiliano Allegri, all'indomani della sconfitta contro il Como di domenica. Nella seduta mattutina la squadra ha svolto attivazione ed esercitazione in fase di possesso. A seguire lavoro atletico e una serie di partitine.
Sezione: L'avversario / Data: Mar 01 settembre 2026 alle 18:24
Alessandro Savoldi
Alessandro Savoldi
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Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.
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