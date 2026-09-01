Il Napoli potrebbe cambiare volto contro l’Inter. Dopo le difficoltà mostrate nell’ultima gara, Massimiliano Allegri sta valutando alcune modifiche nell’undici titolare, soprattutto a centrocampo e sulla fascia sinistra. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la novità più importante potrebbe essere Kevin De Bruyne dal primo minuto. A rischiare il posto è Frank Anguissa, apparso in difficoltà, poco brillante e meno incisivo del solito sia negli inserimenti sia nella riconquista del pallone.

Alisson Santos può scalzare Lang

Possibile cambiamento anche sulla sinistra. Noa Lang non ha convinto contro il Como e potrebbe lasciare spazio ad Alisson Santos, che grazie alla sua velocità e alla capacità di puntare l’uomo viene considerato una soluzione particolarmente interessante contro la difesa dell’Inter. Alle sue spalle potrebbe tornare Leonardo Spinazzola, favorito su Mathias Olivera, anche lui reduce da una prestazione poco brillante.

Vergara sorpresa al posto di Politano?

Attenzione infine a Vergara. Politano sta attraversando un momento complicato e Allegri potrebbe concedere qualche minuto in più al giovane, anche se nelle ultime gare gli ha preferito Neres.