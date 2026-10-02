Interpellato durante una puntata di "Ballando con le Stelle", l'ex calciatore Alessandro Matri ha pubblicamente elogiato Pio Esposito, evidenziando come il giovane attaccante dell'Inter potrebbe aver risolto la lunga ricerca di un centravanti cui affidare le chiavi della Nazionale italiana: "Lo vedo bene perché sta crescendo alla grande e sta dimostrando anno dopo anno la sua crescita". L'ex Juventus e Milan ha poi proseguito: "Si sta imponendo in una squadra importante come quella nerazzurra e credo che abbia un grande futuro. Forse la Nazionale ha trovato un centravanti che da tempo non riuscivamo a trovare. A chi lo paragonerei? A Toni, è la similitudine più evidente. Gli auguro di fare i gol che ha fatto Luca".