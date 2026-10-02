Intercettato dai microfoni di Sky Sport, Gianluigi Donnarumma ha commentato brevemente la prestazione dell'Italia in occasione del pareggio ottenuto contro la Francia in occasione della 3ª giornata di Nations League.

L'analisi del portiere azzurro

"Venire qui e fare questa grande prestazione non è da tutti. Loro sono una squadra fenomenale. Anche quando eravamo in blocco basso siamo stati sempre uniti. Dopo la sconfitta contro il Belgio ero triste più per il modo in cui era arrivata perché c'è modo e modo di perdere. Il percorso è lungo e siamo all'inizio. Sono però contento di quello che sta diventando questa Nazionale e mi piace molto l'atteggiamento: sul gol di Bastoni mi è piaciuto vedere il pressing di un nostro difensore sul loro portatore di palla. Il mio miglior momento? Sono contento del mio momento che è molto bello. Stasera ho fatto tante belle parate ma non sono contento per quello ma per il fatto di aver aiutato la squadra: quello mi rende davvero contento. I giovani? I giovani vanno lasciati in pace e hanno bisogno anche di sbagliare per diventare maturi e fare esperienza. Noi cercheremo di aiutarli e anche in spogliatoio cerchiamo di far capire loro quanto è importante stare qui e dare sempre il 100%".