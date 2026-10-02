Intervenendo a 'Maracanà', programma di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore e oggi procuratore, ha affrontato vari temi tra cui quello nerazzurro, partendo da due giocatori che stanno facendo molto bene dopo essere partiti dalle retrovie.
Un parere su Pio Esposito e su Bisseck?
"A me Pio piace tantissimo, è un giocatore completo. Lo capisci che ha voglia di crescere. Sono sicuro che in allenamento vuole migliorarsi, lo vedi da come approccia alle partite e dall'umiltà che ha. Lo vedo con tanti margini di miglioramento e anchecome il centravanti futuro della Nazionale. Su Bisseck dico che non mi ha mai fatto impazzire come difensore, mi piacciono quelli più concentrati dietro. Deve migliorare in questo, quello bravo si vede quando ci sono i palloni in area. Sicuramente potrà migliorare".
Esposito potrebbe diventare titolare nell'Inter?
"Lo considero già titolare e ci punterei. E poi nel caso uno tra Lautaro e Thuram lo darei via in futuro. Si è parlato di Barcellona per Lautaro, ma si erano già avvicinati nel periodo del Covid. Io valuterei bene, tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile. Se fai cassa con uno o con l'altro darei più importanza poi a Pio Esposito".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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