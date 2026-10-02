Zinedine Zidane a fine partita non è felice del pareggio e non lo nasconde ai microfoni della Rai: "Il pareggio non mi piace, vogliamo sempre vincere ma anche l'Italia ha fatto la sua gara, non so se meritato ma il calcio è così. Se hai la possibilità di segnare lo devi fare o succedono queste cose ma sono contento della sostanza e di quello che abbiamo fatto. Adesso torniamo a riposare e pensare alla prossima. Questa è l'Italia, loro possono fare una gara cattiva ogni tanto ma anche buone gare, in Turchia hanno vinto 4-1 e oggi hano fatto la loro partita difendendo bene e contrattaccando".