John Galantic, CEO della Roma, intervenuto durante il Festival dello Sport di Trento ha reso esplicita la volontà del club giallorosso di dotarsi di una selezione Under 23: "Ci vogliono più Emanuele Lulli e più Niccolò Pisilli, dobbiamo puntare sulle giovanili. E poi ci vuole una tappa di crescita tra primavera e prima squadra. Quindi ci serve una squadra under 23. Poi ci sono sinergie con il Cannes in Francia. C'è un percorso molto solido in cui ogni anno possiamo metter nuovi giocatori sviluppati in casa in prima squadra e monetizzarne altri per crescere ed avere un modello sostenibile".

Il tema caldo in casa Roma è comunque quello del nuovo stadio: "Tra quattro anni lo stadio cambierà tutto perché alza il fatturato e ci permette di fare il salto economico e tecnico. È uno stadio concepito per i tifosi e non si fanno investimenti del genere se non ci si crede. L'Olimpico non è concepito per il calcio, il nuovo certamente sì. Non vediamo l'ora di svelare di più. Abbiamo studiato gli stadi migliori del mondo e abbiamo diversi elementi molto interessanti".