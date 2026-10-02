Per il momento, il debito coi tifosi italiani può dirsi abbastanza saldato: dopo il gol con la Turchia, Alessandro Bastoni mette il suo secondo sigillo consecutivo con la maglia dell'Italia, ancora più pesante di quello di Bursa perché vale il pareggio contro la Francia di Zinedine Zidane. A fine gara, il difensore dell'Inter parla anche ai microfoni di Sky Sport.
C'era da soffrire ma la sensazione è che abbiamo sofferto bene.
"Assolutamente sì, c'era da soffrire e non ci aspettavamo di venire qui a dominare. Siamo stati fantastici, da Gigio a Pio a chi è entrato. Abbiamo messo in campo tutte le nostre qualità e l'atteggiamento, quello che deve contraddistinguere l'Italia da qui in avanti".
Dopo Bursa questo è il secondo mattoncino.
"Come a scuola, abbiamo preso due sufficienze ma la media si fa a fine anno. Sono tanto orgoglioso dei ragazzi perché soffrire e reagire qui non era scontato. Siamo felici ma chiedo grande calma ed equilibrio nei giudizi, anche due anni fa avevamo vinto 3-1 in Francia e poi sappiamo ciò che è successo. La differenza è trovare un'Italia riconoscibile, uscire da qui col rimpianto ci lascia l'amaro in bocca ma felici per quanto fatto".
Come nasce il gol? Era negli schemi prenderli sui 35 metri?
"Inizialmente non era il nostro schema ma dopo l'1-0 dovevamo cambiare qualcosa. Hanno avuto 5-6 minuti di possesso palla quindi serviva essere aggressivi, sono contento della reazione della squadra. Siamo solo all'inizio ma c'è tanta voglia di fare bene".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 00:10 Bastoni a SM: "Abbiamo ritrovato entusiasmo ma serve equilibrio"
- 00:00 Bisseck, Darmian e il giusto mix per un ciclo vincente
- 23:54 Di Canio: "Bastoni spavaldo. Dimarco non mi convince"
- 23:40 Vidal si schiera con Cristiano Ronaldo: "Trattamento vergognoso"
- 23:26 La gioia di Zielinski: "Per la Polonia questa può essere una gara di svolta"
- 23:20 Donnarumma a Sky: "Prestazione così non da tutti. Il gol di Bastoni dimostra il nostro atteggiamento"
- 23:13 Francia, Zidane: "Non so se il pari è giusto ma l'Italia ha fatto la sua buona partita"
- 23:05 Mancini a Sky: "I risultati cambiano le opinioni. Su Pio Esposito..."
- 23:03 Bastoni a Sky: "Calma coi giudizi, due anni fa vincemmo 3-1 e poi..."
- 22:50 Mancini alla Rai: "Abbiamo giocato da squadra provando a vincerla, serata positiva"
- 22:48 Bastoni alla Rai: "Non mi faccio condizionare da un paio di episodi negativi. Avanti con fiducia"
- 22:44 Francia-Italia, pagelle (ner)azzurre - Bastoni ripaga il debito. Pio genera occasioni
- 22:43 Bastoni colpisce ancora: 2 gol in 2 partite, l'Italia strappa l'1-1 alla Francia
- 22:37 Corvino: "L'Inter non lascia mai nulla per strada"
- 22:29 videoPolonia a valanga sulla Romania, anche Zielinski mette la firma
- 22:23 Brambati: "Inter, punterei su Pio. Facendo cassa con Lautaro o Thuram"
- 22:08 Roma, il CEO Galantic vuole l'Under 23: "Ci servono più Pisilli"
- 21:54 Matri: "Con Esposito abbiamo risolto la ricerca di un centravanti per l'Italia"
- 21:40 Parma, Cremaschi: "Abbiamo imparato quasi tutto ciò che vuole Gilardino"
- 21:25 "Guess the details", Bisseck "scova" i compagni in nerazzurro
- 21:10 Giuntoli: "Vedo un calcio propositivo in Serie A, ogni partita è difficile"
- 20:55 Da De La Fuente spiraglio per Martinez: "Posso fare cambi ovunque"
- 20:40 Bonucci: "Meglio dei fratelli Esposito come coppia che si conosce non c'è"
- 20:32 InterNazionali - Anche Zielinski in campo: titolare in Polonia-Romania
- 20:26 FootyHeadlines - È già tempo di maglia home 2027-'28: la prima immagine
- 20:13 Savoia, il Giraud è pronto: cancelli riaperti per la sfida contro l'Inter U23
- 19:58 Euro2032, in Italia più rendering che stadi: nuovo San Siro ancora nell'iter
- 19:43 Gasperini: "Inter la migliore in Italia. Ma sentiamo di esserci avvicinati"
- 19:38 Francia-Italia, Mancini preferisce Frattesi a Barella. Confermati gli Esposito
- 19:29 Addio a Gonzalo Suarez: una vita di cinema con un tocco di Inter
- 19:15 Diallo, pres. FFF: "Zidane è partito benissimo con tanti volti nuovi"
- 19:00 Rivivi la diretta! Il PRE di FRANCIA-ITALIA, DIOUF "sfida" i (ner)azzurri. Le ULTIME da APPIANO: domani TEST AMICHEVOLE
- 18:46 Ivana Andres nella formazione ideale della seconda giornata di UWCL
- 18:32 Anche l'Inter in fila per Kostoulas, giovane talento sbocciato nel Brighton
- 18:18 Bierhoff, l'Inter trampolino di lancio: "Non giocai mai, però ero felice"
- 18:03 Kenesei (Austria Vienna): "Il pareggio allo scadere fa molto male"
- 17:48 Bild - Tanti club su Jeltsch: lo Stoccarda mette le cifre in chiaro
- 17:34 Capello: "Il mio percorso da allenatore ricorda quello di Chivu"
- 17:20 L'algoritmo di Opta continua a dire Inter: 45,2% di chance Scudetto
- 17:06 Mendieta: "Bello vedere ex giocatori come Chivu diventare allenatori"
- 16:51 Titolo di campione d'inverno: la Roma insidia l'Inter nelle quote dei bookmakers
- 16:38 Vieri e l'arbitro Moreno: "Alcuni miei amici mi chiedono: 'perché non gli hai spaccato la faccia?'"
- 16:24 Settore giovanile, sei squadre impegnate nel week-end: il programma
- 16:10 Pochi minuti in Nazionale e appena 15 con l’Inter: per Stankovic l’inizio è in salita, ma non è il momento di mollare
- 15:55 Amichevoli, dopo il Napoli cade anche la Juve contro la Cremonese: a segno l'ex Inter Bonazzoli
- 15:40 Austria Vienna, le parole delle protagoniste: delusione ma anche soddisfazione per la prova
- 15:27 Vieri: "Il 5 maggio 2002 mi ha fatto male per l'addio di Ronaldo"
- 15:12 "Orsù, Orsato: faccia qualcosa di interista!". Il designatore: "In verità vi dico (cit.) che io avrei già dato e pure in anticipo"
- 14:58 Dal campo alle parole, la crescita mostruosa di Bisseck tra Inter e Nazionale. Ora la Champions
- 14:45 Sky - Francia-Italia, Barella più di Frattesi. Pio si gioca il posto con Scamacca
- 14:29 Amichevoli, Napoli ko contro l'Avellino. Pari tra Milan e Padova
- 14:16 Serie A, Malen MVP di agosto-settembre: battuti Lautaro e Frattesi
- 14:02 Julio Sergio: "La Roma è migliorata, ma l'Inter resta la squadra da battere"
- 13:48 Agosto-settembre, il Coach of the Month è Max Alvini
- 13:33 Svizzera, Akanji ancora titolare? Yakin: "Sono tutti in forma, non so se farò dei cambi"
- 13:27 Sky - Calhanoglu punta Inter-Parma: rientrerà in gruppo a inizio settimana
- 13:18 City, ricorso contro il parere della Premier League: "Non affidabile"
- 13:05 Nazionale, Ahanor lascia il ritiro di Coverciano: raggiungerà l'U21
- 12:52 Rivera: "Nuovo stadio intitolato a me e Mazzola? Sarebbe bello"
- 12:39 L'Équipe - Francia-Italia, Diouf in panchina: Zidane sceglie Truffert a sinistra
- 12:25 videoAndres all'ultimo secondo, l'Inter Women ferma l'Austria Vienna
- 12:12 Bastoni: "Non sarà la Francia a definire chi siamo. Il gol? Spero sia di buon auspicio"
- 12:00 videoINTERNAZIONALI - Gli impegni mancanti e l'ansia per Lautaro. Non era possibile fare diversamente?
- 11:58 Jones protagonista all'Inter Store San Babila: "Mi ha fatto molto piacere vedere i tifosi"
- 11:54 La battuta di Zeghrova: "Inter? La Juventus è sempre meglio"
- 11:40 Ferguson: "Quando arrivò l'offerta dell'Inter per Ince, guardai Scholes e mi feci una domanda"
- 11:35 Stones: "Vorrei essere ricordato dai tifosi dell'Inter per aver vinto"
- 11:27 Sky Sports DE - Inter e Barcellona sul giovane difensore Jeltsch
- 11:14 Corsera - Lautaro tra Argentina e Inter: volerà subito verso Milano
- 11:01 TS - Arbitropoli, castello caduto in breve. Ma lo scossone c'è stato