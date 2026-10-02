Primo test per il nuovo Parma di Alberto Gilardino, che in attesa di affrontare l'Inter alla ripresa del campionato ha affrontato quest'oggi la Virtus Entella pareggiando per 1-1. Al termine dell'incontro, ha parlato coi cronisti presenti Benjamin Cremaschi, che ha raccontato l'impatto avuto dal nuovo allenatore: "Sono contento per la partita di oggi. Un allenatore nuovo, abbiamo appena fatto una settimana insieme, abbiamo imparato quasi tutto delle cose principali che vuole il mister. Ovviamente in partita ci sono cose che abbiamo fatto bene e altre che dobbiamo migliorare. Per fortuna abbiamo tempo. Adesso riposeremo due giorni e poi la prossima settimana avremo tutte le energie a disposizione".

Ha parlato con Gilardino di quale può essere il suo ruolo in campo?

"Ho parlato col mister e lui sa che mi piace giocare mezzala, che sono una mezzala. Lui mi ha detto che posso anche fare l'esterno. Io sono qui per aiutare la squadra. Ovviamente preferisco giocare in mezzo, dove mi sento più a mio agio, ma se devo fare il quinto in certi momenti della stagione lo faccio senza problemi"