"Siamo arrivati in questa competizione grazie alle nostre prestazioni; abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una squadra da non sottovalutare. È amaro non aver ottenuto i quattro punti", ha riassunto in conferenza stampa l'allenatore dell'Austria Vienna Stefan Kenesei, deluso dal pareggio contro l'Inter Women in Women Champions League, arrivato al 93' grazie alla rete di Ivana Andres -. Era solo la seconda partita nella nostra storia, e per la seconda volta non sono soddisfatto al 100% perché meritavamo di più".

L'allenatore austriaco ha aggiunto che le sue giocatrici non si sono nascoste, non hanno mostrato paura e si sono attenute al loro piano di gioco. "Se si guarda solo in termini di prestazione, si può essere molto orgogliosi delle ragazze. Ma un pareggio all'ultimo minuto come questo è sempre amaro; in questo momento fa molto male". Si poteva comunque fare meglio: "Parliamo di efficienza, proprio come abbiamo fatto a Londra. A questo livello, bisogna finalizzare meglio gli attacchi e sfruttare le occasioni; il risultato finale deve essere migliore. Dobbiamo chiudere la partita prima. Contro l'Inter non credo che ci sia mancata l'energia, ma quando sei a un passo da tre punti storici, questo ti cambia la testa".

"Il nostro obiettivo chiaro è la fase a eliminazione diretta, e questo è raggiungibile con la nostra mentalità. La nostra mentalità è pensare in grande", ha concluso Kenesei.