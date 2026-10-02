Con grandissimo onore, l'Italia esce da Saint-Denis con un pareggio e tanti sorrisi. Al cospetto della Francia di Zinedine Zidane, gli Azzurri giocano una partita gagliarda ottenendo un 1-1 che a conti fatti è giusto, al termine di una partita elettrizzante. Il primo tempo vede vincitori gli uomini di Roberto Mancini ai punti: ottima fase difensiva dell’Italia, che è riuscita a contenere Michael Olise e compagni, e anche incursioni pericolose davanti con due occasioni davvero incredibili cestinate in maniera clamorosa. Prima Moise Kean, da posizione più che favorevole, spara sul corpo di Mike Maignan, poi è Davide Frattesi che ugli sviluppi di un calcio d’angolo manda la palla fuori di pochi centimetri dopo una bella girata. Per la squadra di Zinedine Zidane l’unica vera chance è arrivata a seguito di un cross di Olise deviato da Sandro Tonali sulla traversa.

La Francia parte decisamente meglio nella ripresa, chiudendo gli Azzurri nella propria metà campo. Gigio Donnarumma che dopo tre minuti si esalta su Desire Doué e soprattutto sul tentativo di tap-in di Ousmane Dembélé, ma poi deve arrendersi senza nemmeno accennare l'intervento davanti alla fatata punizione dal limite dell'area di Olise che bacia la traversa e si infila in porta. La rete galvanizza i Bleus che imperversano senza dare respiro agli avversari, ma proprio nel momento di maggior sicurezza dei transalpini, Alessandro Bastoni riesce a sorprendere Lucas Da Cunha alle spalle, partire in area e fulminare Maignan con un tiro perfetto che vale il pareggio e il suo secondo gol in due partite in azzurro, con grande festa di tutto il gruppo a partire da Pio Esposito che nel mentre ha lasciato il campo sostituito da Antonio Vergara.

Finale rovente, con Mike Maignan che si supera su Vergara e Donnarumma che replica alla grande qualche minuto dopo, poi con la Francia che rimane in dieci per l'espulsione di Dayot Upamecano. L'Italia ci crede e all'88esimo va a un passo dal 2-1 con Nicolò Barella che da pochi passi calcia alto dopo un'ottima azione collettiva. Nel recupero è invece Donnarumma che vola sul tiro dalla distanza di Eduardo Camavinga preservando il pareggio. Bastoni completa la serata magnifica chiudendo alla perfezione sull'incursione di Olise. FInisce quindi 1-1, un ottimo risultato in casa di una delle squadre più forti in circolazione: sicuramente un ottimo segnale da parte della squadra di Mancini.