A pochi istanti dalla conclusione della sfida di Nations League tra Francia e Italia, conclusasi con il risultato di 1-1, il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini ha commentato l'esito della sfida ai microfoni di Sky Sport, menzionando, tra le altre cose, la prestazione di Pio Esposito.

L'analisi del commissario tecnico

"Oggi abbiamo avuto ottime letture? Io credo che le belle letture ci siano state anche quando abbiamo perso col Belgio. Poi i risultati cambiano le opinioni. Nel secondo tempo siamo cresciuti in una partita difficile. Donnarumma ci ha salvato quando doveva farlo. La partita è stata fatta bene e quando dovevamo difendere lo abbiamo fatto bene contro una squadra fortissima. Questi ragazzi col lavoro possono diventare un'ottima Nazionale anche se ci saranno dei momenti più positivi e alti meno negativi. Il mio centravanti preferito? Pio Esposito ha lavorato molto all'inizio come anche Kean e non era facile per loro. Fagioli come regista o come mezzala? Per me può giocare sia da regista che da mezzala. Quando c'è da difendere devi farlo da squadra e noi lo abbiamo fatto bene".