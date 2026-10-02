Roberto Mancini è soddisfatto del pari dell'Italia contro la Francia, ed esprime così le sue impressioni alla Rai: "Sapevamo che sarebbe stata una partita dura soprattutto all'inizio ma siamo satti bravi a concedere poco nonostante loro avessero più possesso ma abbiamo fatto ottime cose. Hanno fatto tutto da squadra, sicuramente una serata positiva. Volevo che fosse un altro passo verso il miglioramento. Mi è piaciuto il fatto che i ragazzi hanno tentato di giocare contro una squadra straordinaria piena di campioni, i ragazzi hanno sofferto, hanno provato a fare gol e questo è molto positivo. Abbiamo provato entrambi a vincerla, questo è il calcio".