Nel corso di un recente intervento radiofonico a TMW Radio, Pantaleo Corvino - ex direttore sportivo di Fiorentina e Lecce - ha analizzato la condizione delle principali big di Serie A, non dimenticando di menzionare l'Inter: "I nerazzurri, la Juventus, il Napoli, il Milan e la Roma sono tutte partite per questa lotta per i primi quattro posti. E poi ci sono Como e Atalanta, ma è ancora troppo presto per dire qualcosa. Gli uomini di Chivu poi non lasciano nulla per strada".